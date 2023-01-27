Пхеньян, 27 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея «будет стоять в одном окопе вместе с армией России», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

EPA/JORGE SILVA/POOL/ТАСС Ким Ё Чжон

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — сказала Ким Ё Чжон.

По её словам именно США доводят ситуацию в регионе до опасной грани, создают серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России.

Ким Ё Чжон также высоко оценила «патриотизм, упорство и стойкую духовную силу» народа России.

«Ни в коем случае им нельзя сломить героический дух армии и народа России», — заявила сестра лидера КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сестра Ким Чен Ына подвергла критике президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство за желание ввести дополнительные санкции против Северной Кореи.

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