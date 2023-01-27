Москва, 27 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В МИД РФ заявили о том, что ЕС не избавился от энергозависимости, пересев на американскую газовую иглу. Мнение о том, что для Европы наступила свобода в этом вопросе, навязывает ЕС Вашингтон. Об этом заявила 27 января в ходе брифинга директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Если бы вопрос об энергозависимости был для Европы действительно актуален, они не впадали бы в настоящую зависимость. Ведь сейчас они реально полностью зависят от США, поскольку лишились свободы выбора», — заявила дипломат.

Как отметила Захарова, это и есть настоящая зависимость, которой добивались США. Она также напомнила, что Европа десятилетиями гарантированно «получала энергоресурсы от СССР и РФ». При этом всегда в Европе стремились продлить эти поставки, вкладываясь в инфраструктуру.

По словам дипломата, вопрос, почему Европа это делала, — это «вопрос уже о ментальном здоровье», так как в руководстве ЕС «имеют искаженное представление о нашем мире».