Казань, 27 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Женщина в Казани умерла в больнице после нападения на неё на улице в Казани неизвестного, вооружённого молотком. Об этом 27 января рассказали в пресс-службе управления МВД России по Казани.

Эдвард Мунк. Убийца на дороге. 1919

Как отметили в пресс-службе, сообщение которой приводит ТАСС, 26 января в отдел полиции «Зареченский» в Казани поступила информация о том, что в одном из дворов в городе лежит женщина без сознания.

Кроме того, уточняется, что на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный у торца дома дождался прихода потерпевшей и напал на неё с предметом, похожим на молоток, после чего скрылся.

Также указывается, что затем пострадавшая в результате нападения была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, где она впоследствии скончалась.

При этом уточняется, что следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, ведётся поиск подозреваемого в нападении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что в Удмуртии следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и её несовершеннолетнего ребёнка. Их тела были обнаружены утром 24 января в ходе разбора конструкций после пожара в селе Люкшудья Завьяловского района.