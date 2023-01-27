Донецк, 27 января, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в пятницу, 27 января, сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Александр Димитровский ИА REGNUM Убежище в ДНР

По последним данным, обстрел по направлению Авдеевка — Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы) был совершен в 17:00. Суммарно было выпущено 15 ракет из РСЗО.

Информация о повреждениях и возможных пострадавших не уточняется.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали об обстреле нескольких районов Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины.