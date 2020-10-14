Санкт-Петербург, 27 января, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга во второй половине дня 27 января начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Сообщается, что пожару присвоен высший ранг 1 БИС. Данных о пострадавших нет.

«Происходит горение в части ангара размером 15×30 метров, площадь горения 450 кв. метров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 16:29. Загоревшийся ангар находится по адресу: Южное шоссе, дом 37, корпус 1. Пожар тушат 25 человек, привлечено пять единиц техники.