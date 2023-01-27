Брянск, 27 января, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Брянской области арестован местный житель, причастный к диверсии на железнодорожном переезде в Сураже. По решению суда его арестовали на один месяц и 26 суток. Об этом сообщили 27 января в Советском районном суде Брянска.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Ранее сообщалось, что 25-летний задержанный в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ поджег релейный шкаф на железнодорожном переезде в Суражском районе. Действия диверсанта привели к разрушению объекта транспортной инфраструктуры.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось сообщение о том, что житель Суража Дмитрий П. устроил пожар в 300 метрах от жилого сектора. В ходе обыска у него были обнаружены нарисованная схема и канистра с жидкостью, а также тысяча долларов.

По сообщениям в соцсетях стало известно, что он был наказан всего десятью сутками ареста. В дело вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Он обратил внимание на «странную историю из Брянской области», где диверсант, поджегший объект железнодорожной инфраструктуры, так легко отделался.