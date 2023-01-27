Мариуполь, ДНР, 27 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В настоящее время криминогенная обстановка в Мариуполе находится под контролем, правоохранители справляются со своими обязанностями. Об этом 27 января рассказал новый глава администрации города Олег Моргун.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Судя по сводкам, криминогенная ситуация в городе удерживается под контролем. Не ухудшается — точно», — сказал он.

Также Моргунов отметил, что правоохранители справляются со своими обязанностями, и добавил, что ситуация в городе контролируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США пока нечего сказать о поставках Украине военной техники, в том числе истребителей. Неизвестно и содержание будущих пакетов помощи Вашингтона Киеву.