Вашингтон, 27 января, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Вашингтон не сможет так быстро, как, возможно, хотелось бы Киеву, поставить танки Abrams. Как заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это займёт многие месяцы.

marine_corps/Flickr.com/Global Look Press Танк Abrams

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«Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им (ВСУ. ― Ред.) весной и летом», ― отметил Кирби.

Что касается Abrams, то, по его словам, для поставки американских боевых машин понадобится больше времени.

«Потребуется намного больше месяцев, прежде чем они будут на месте», ― сказал представитель Белого дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник министра обороны США по международной безопасности Селест Уолландер заявила, что США при планировании поставок вооружений Киеву нужно учесть, что ближайшие месяцы могут оказать решающее влияние на ход боевых действий на Украине.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден заявил, что разрешил отправить 31 танк Abrams на Украину. Однако, по данным Politico, у Пентагона нет в наличии достаточного количества танков для передачи Киеву, поэтому их будут заказывать.