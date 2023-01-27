Будапешт, 27 января, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Намерений способствовать выходу Венгрии из Европейского союза премьер-министр страны Виктор Орбан не демонстрировал, написал 27 января венгерский госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач в запрещённой в РФ соцсети.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ковач напомнил, что Орбан не раз высказывался на тему ЕС и членства в нём Венгрии. Например, в прошлом году глава правительства в своей речи после парламентских выборов заявил, что членство в ЕС — это не «желание показать себя», а проявление национальных интересов Венгрии».

Те, кто утверждает, что Орбан хочет выхода Венгрии из Евросоюза, распространяют ложь. Возможно, они выполняют какой-то политический заказ, считает Ковач.

Напомним, представитель оппозиции Венгрии Клада Добрев заявила сегодня, 27 января, будто бы у неё есть свидетельство того, что Орбан заявлял о своём нежелании видеть Венгрию в составе Евросоюза. Якобы у неё есть соответствующая запись.