Вашингтон, 27 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Джим Таунсенд считает, что обслуживание военной техники НАТО создаст большие проблемы Киеву, пишет Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, обслуживание разных моделей западных танков чревато проблемами с обеспечением топливом. Так для танков Leopard 2 и Challenger 2 нужен дизель, а для американского танка Abrams требуется реактивное топливо. По мнению Таунсенда, практичным выбором для Украины будет немецкий танк Leopard 2, но они не готовы к быстрой отправке Киеву из-за длительного простоя.

Джим Таунсенд описал ситуацию вокруг поставки Киеву западных танков следующим образом: «Это все равно что самостоятельно обслуживать мотоцикл… под открытым небом в суровых условиях, пока в вас стреляют».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтону нечего сказать о поставках Украине военной техники, в том числе истребителей.