Москва, 27 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино, ранее уволенный из Московского художественного театра имени А. П. Чехова за критику специальной военной операции, Дмитрий Назаров «излил свою боль» о жизни предателя в сочинённой им песне.

Владимир Федоренко/РИА Новости Дмитрий Назаров

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Актёр написал, что несмотря на то, что кругом всё в порядке, в душе нет покоя. В тексте музыкальной композиции он также сообщил, что пьяный сосед называет его предателем Родины и дураком.

«Мне сосед кричит: «Предатель Родины!», — а, пьянея, говорит, что всё не так. Что напрасно поле жизни было пройдено, а, проспавшись, вновь хрипит, что я дурак», — спел Назаров на своем YouTube-канале.

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Также актёр пожаловался, что каждый день в комментариях чаще получает термин «сволочь», чем приветствие.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева активно критикуют Россию и проводимую специальную военную операцию по денацификации демилитаризации Украины. За это они уже лишились работы в МХТ имени Чехова. 13 января художественный руководитель МХАТ Константин Хабенский уволил их из театра. Ранее он несколько раз предпринимал попытки вразумить Назарова, однако все разговоры оказались безрезультатными.

Добавим, что из-за своей позиции скандально народный артист также не будет играть главную роль в новой экранизации «12 стульев». Как заявил режиссёр Пётр Зеленов, Дмитрий Назаров в фильме не останется — «никто не хочет рисковать».