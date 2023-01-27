Донецк, 27 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку. Об этом 27 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Отмечается, что обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ были произведены в 11:15 (совпадает с мск) и в 11:35 и в ходе них было выпущено шесть и три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:50 украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 13:30 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 14:15 — четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 14:22 — два снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Кроме того, добавляется, что в 15:55 и в 16:25 ВСУ было выпущено два раза по три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, а в 16:00 и 16:30 — четыре и два снаряда калибра 155 мм по Макеевке соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружёнными силами (ВС) России 26 января был нанесён массированный удар по системе энергетики в захваченной киевским режимом части Украины, в результате чего были сорваны перевозки оружия и боеприпасов для ВСУ.