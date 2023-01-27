Москва, 27 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях правового регулирования отношений, связанных с представлением мер социальной защиты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской республиках, а также установлении величины прожиточного минимума в этих регионах, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2023 год устанавливается в соответствии с правилами, утвержденными российским правительством, на территориях ДНР, ЛНР с использованием коэффициента региональной дифференциации в размере 0,78, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с использованием коэффициента региональной дифференциации в размере 0,81.

Также в законопроекте регулируются вопросы предоставления социальных услуг в рамках социального обслуживания, проведения медико-социальной экспертизы, мер социальной поддержки малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, мер поддержки доноров крови и граждан, которые подверглись воздействию радиации вследствие радиационных аварий.