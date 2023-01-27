Москва, 27 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Нет причин для того, чтобы дипломатические отношения между Россией и Молдавией ухудшились. Об этом 27 января на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Никаких причин для изменения их уровня и, тем более разрыва нет и не предвидится», — сказала она.

Захарова отметила, что ухудшение отношений между Москвой и Кишинёвом не отвечает интересам жителей России и Молдавии.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Кишинёве рассматривают вариант присоединения к «большому военному альянсу», несмотря на официальный нейтральный статус республики. Она также регулярно выступает с резкой критикой в адрес Москвы.