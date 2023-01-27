Москва, 27 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о невозможности лишить Россию участия в международных соревнованиях.

Антон Денисов/РИА Новости Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне

«Все попытки выдавить нашу страну из международного спорта, а они очевидны, просто находятся разные предлоги, обречены на провал <…>», — сказала Захарова в ходе брифинга 27 января.

Также Мария Захарова назвала «абсолютно ущербными и неприемлемыми» требования Международного олимпийского комитета в адрес российских и белорусских спортсменов.

Ранее глава комитета спортсменом Норвегии Астрид Якобсен в интервью VG заявил, что гражданство не должно быть единственным критерием отстранения спортсменом от каких-либо соревнований.