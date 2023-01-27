Москва, 27 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Решение о поставках американских танков Киеву создают неблагоприятный фон для начала работы нового американского посла в России Линн Трейси, сообщила 27 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Линн Трейси

Российский дипломат выразила мнение, что для работы посла в России хороший стартом была бы ситуация, в которой дипломат испытывал уважение «к истории, культуре, ценностям той страны, куда тебя направили работать».

В случае с Трейси сложилась совсем другая ситуация, поскольку приезд дипломата совпал с решением о поставках Киеву танков Abrams.

«Худшего фона для посла [придумать] нельзя, — отметила Захарова. — Почему её так в Вашингтоне не любят, для меня большая загадка».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трейси прибыла в Москву 25 января. Она сменила на посту посла США в РФ Джона Салливана, который занимал эту должность с 16 января 2020 г. по 4 сентября 2022 г.