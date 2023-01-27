Тегеран, 27 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился всесторонне расследовать нападение посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом 27 января сообщает агентство ISNA.

Максим Блинов/РИА Новости Президент Ирана Эбрахим Раиси

По данным журналистов, иранский лидер также выразил соболезнования правительству Азербайджана народу республики и родным погибшего. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3774781" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Напомним, в ходе нападения на посольство Азербайджана в Иране был убит начальник охраны. Двое охранников были ранены. Несмотря на сообщение иранской полиции, что инцидент спровоцировали семейные проблемы стрелявшего, Баку назвал нападение «терактом» и потребовал наказать «самым суровым образом» всех причастных.