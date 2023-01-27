Москва, 27 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Согласно документу, с 1 марта 2023 года пенсии жителям указанных регионов будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с российским законодательством. Гражданам, которым по состоянию на указанную дату пенсии, ежемесячные пенсионные выплаты установлены и выплачиваются в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, при возникновении права на пенсию в соответствии с законодательством РФ предоставляется право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии или ежемесячной пенсионной выплаты.

В случае, если при перерасчете размера пенсии, ежемесячной пенсионной выплаты размер пенсии в соответствии с российским законодательством не достигнет уровня прежних выплат, то к пенсии будет установлена доплата.

Согласно документу, стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими органами. В случае, если у гражданина не сможет подтвердить периоды работы и размер заработка, такие периоды и размер заработка могут быть установлены на основании решения межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав граждан.

Кроме того, законопроект содержит особые положения об оценке пенсионных прав застрахованных лиц за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2022 года включительно.