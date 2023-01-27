Москва, 27 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Вооружёнными силами (ВС) России 26 января был нанесён массированный удар по системе энергетики в захваченной киевским режимом части Украины, в результате чего были сорваны перевозки оружия и боеприпасов для ВСУ. Об этом 27 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как отметил официальный представитель Минобороны, российскими военными 26 января был нанесён массированный удар с использованием высокоточного оружия и беспилотников на контролируемой Киевом части Украины.

«В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также в результате этого удалось нарушить производственные мощности предприятий по ремонту и восстановлению украинской военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видео, на котором показана боевая работа экипажей истребителей Су-35С ВКС РФ в зоне спецоперации.