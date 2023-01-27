Гагра, Абхазия, 27 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Правительство Абхазии ввело запретные зоны для полётов, чтобы защитить важные объекты от военных и террористических угроз. Соответствующее постановление 27 января было обнародовано на правительственном сайте.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Сообщается, что это касается в том числе беспилотных аппаратов. Запрещено летать над административными зданиями, а также зданиями дипломатических учреждений и госорганов.

В том числе к закрытым зонам отнесли объекты военного и оборонного значения, здание государственной телерадиокомпании, вышку «Абхазсвязи» и сухумский аэропорт.

Стоит отметить, 27 января в Грузии сообщили об успешных испытаниях собранных в республике боевых и разведывательных беспилотников.