Златоуст, Челябинская область, 27 января, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В Челябинской области обнаружили свалку из цинковых гробов, сообщает 27 января издание «Подъем».

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Свалку нашли местные жители на 4-й Нагорной улице, вблизи кладбища. Два гроба были открыты, а один закрыт. В мэрии города заявили о начале проверки. В администрации Златоуста пообещали также убрать свалку.

Местные власти не смогли прояснить, был ли закрытый гроб пуст.