Москва, 27 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В управделами президента РФ сообщили об отсутствии пассажиров в вертолете специального летного отряда «Россия», инцидент с которым при взлете случился в аэропорту «Внуково». Пострадавших во время происшествия нет, повреждение получил лишь сам вертолет. Об этом сообщила 27 января пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Сергей Савостьянов/ТАСС Аэропорт «Внуково»

По её словам, во время подготовки к вылету у самолета был поврежден винт. Предварительно причиной назван сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в аэропорту «Внуково» получил повреждения вертолет Ми-8 сводного летного отряда (СЛО) «Россия». По данным источника, вертолет задел хвостом землю при посадке. Сообщалось также, что никто из находившихся в вертолете не пострадал.