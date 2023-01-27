Вашингтон, 27 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Коллективный Запад опасается того, что конфликт на Украине может пойти по «сценарию стагнации». Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

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«Американские и европейские военные чиновники опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в артиллерийское противостояние в стиле Первой мировой войны с практически неизменными линиями фронта», ― говорится в материале.

Также отмечается, что такой вариант может оказаться благоприятным для России с ее большим населением и более развитой военной промышленностью.

Как отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, президент Владимир Путин «уверен, что либо Запад, либо Украина» устанут от конфликта.

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«Если ничего не изменится, мы будем иметь дело с войной на истощение, наподобие Первой мировой войны, которая сможет длиться долго, потому что обе стороны считают, что время на их стороне», — отметил в беседе с изданием эксперт.

Добавим, что источники агентства Bloomberg сообщают о возможном наступлении российских войск на Украине. При этом собеседники в администрации США отмечают, что действия ВС России, в частности в районе Артёмовска, истощили украинские войска и снизили их потенциал для наступления в других районах боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы Киев вышел из конфликта и прекратил боевые действия, достаточно простого указания из Вашингтона.