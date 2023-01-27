Москва, 27 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга 27 января заявила о возможности развертывания миссии ОДКБ в Армении в случае заинтересованности со стороны Еревана.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

«В случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности], ее миссия может быть оперативно развернута в Армении», — сказала Захарова.

Стоит напомнить, что в октябре 2022 года главы министерств иностранных дел Европейского союза на заседании Люксембурга утвердили направление в Армению на границу с Азербайджаном квалифицированных наблюдателей.

Ранее в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ сообщалось, что армянская сторона может полностью рассчитывать на задействование потенциала ОДКБ в случае заинтересованности.