Минобороны РФ показало боевую работу экипажей Су-35С
Москва, 27 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Видео, на котором показана боевая работа экипажей истребителей Су-35С ВКС РФ, опубликовало 27 января Минобороны РФ.
Василий Иванов ИА REGNUM
СУ-35С
«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт ВСУ», — говорится в комментарии к видео.
Ведомство поясняет, что экипажи истребителей в зоне проведения спецоперации выполняют задачи воздушного патрулирования.
Кроме того, они прикрывают действия самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолётов армейской авиации, когда идёт атака на военные объекты и технику ВСУ.