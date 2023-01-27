Москва, 27 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Видео, на котором показана боевая работа экипажей истребителей Су-35С ВКС РФ, опубликовало 27 января Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-35С

«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт ВСУ», — говорится в комментарии к видео.

Ведомство поясняет, что экипажи истребителей в зоне проведения спецоперации выполняют задачи воздушного патрулирования.

Кроме того, они прикрывают действия самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолётов армейской авиации, когда идёт атака на военные объекты и технику ВСУ.