Донецк, 27 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В период с 20 по 26 января от действий военных ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли три мирных жителя. Об этом 27 января сообщает аппарат омбудсмена региона Дарьи Морозовой.

Сергей Аверин/РИА Новости Последствия обстрела со стороны ВСУ города Волновахи в ДНР

Из данных обнародованной аппаратом омбудсмена ДНР инфографики следует, что за указанный временной отрезок в регионе от действий вооружённых формирований Украины погибли три человека и ещё 20 получили ранения.

Кроме этого, указывается, что за всё время вооружённой агрессии киевского режима в республике погибли в общей сложности 5458 мирных жителей, включая 126 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка и Макеевка снова были обстреляны украинскими войсками.