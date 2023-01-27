Магас, 27 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. В Республике Ингушетия на 22% увеличилось количество сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. Рост показателей связывают с мерами, принятыми властями региона для поддержки предпринимателей. Как указал глава региона Махмуд-Али Калиматов, некоторые из них, в частности, налоговая льгота, действуют на постоянной основе.

ГТРК Ингушетия Памятник честной конкуренции

По информации на январь 2023 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ингушетии продемонстрировало рост на 11,8% по сравнению с показателями на начало прошлого года. Таким образом, на середину января в республике зарегистрировано 5465 единиц малого и среднего бизнеса. Растет и средняя численность их работников. По сравнению с цифрами за январь 2022 года она увеличилась на 22% и составила 7644 человека. Что касается данных, зафиксированных годом ранее, в регионе насчитывалось 4888 субъектов малого и среднего бизнеса, а также 6264 работника. Такую информацию представила министр экономики республики Эсет Тумгоева главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову в процессе рабочей встречи.

Как обратила внимание глава экономического ведомства, такая динамика наблюдается во многом благодаря комплексу мер, которые были приняты со стороны властей субъекта при поддержке федерального руководства.

Тумгоева уточнила, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация которого осуществляется в Ингушетии, в прошлом году удалось привлечь 19,4 миллиона рублей.

Кроме того, в республике была продолжена работа центра «Мой бизнес». Он создан для субъектов предпринимательской деятельности — данная площадка позволяет им получить необходимые услуги в режиме «одного окна» и решить вопросы, связанные с запуском своего бизнеса и его ведением. Как обратила внимание руководитель Минэкономразвития Ингушетии, за отчетный период в центре «Мой бизнес» была оказана поддержка более 3,1 тысячи субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, намеревающимся открыть свой бизнес, и самозанятым жителям региона. В рамках проекта сотрудники центра проводили консультации, касающиеся различных вопросов ведения бизнеса, предлагали образовательные услуги, оказывали содействие в государственной регистрации, проводили маркетинговые кампании, занимались организацией участия в различных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях как всероссийского, так и международного уровня, разрабатывали бизнес-планы, проводили конкурсы и премии, и не только.

В Ингушетии реализуются и другие меры, направленные на помощь представителям малого и среднего бизнеса. К ним относится и деятельность Центра поддержки экспорта, который осуществляет информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку предпринимателям, ориентирующимся на внешний рынок.

Весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса вносит и республиканский Фонд поддержки предпринимательства. Организация предоставляет микрозаймы представителям бизнес-сообщества. В частности, фонд выдал ссуды двум самозанятым гражданам и десяти субъектам МСП на общую сумму 28 миллионов рублей и три поручительства на сумму 24,2 миллиона рублей.

Помимо этого, в Ингушетии организовали конкурсный отбор на предоставление грантов субъектам МСП, которые числятся в реестре социальных предпринимателей, а также субъектам МСП, чьими создателями стали физлица до 25 лет и моложе. В прошлом году гранты получили 12 таких субъектов. Их общая сумма составила 3,03 миллиона рублей.

Напомним, в сентябре 2022 года глава региона Махмуд-Али Калиматов подписал республиканский закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Ингушетия «О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Ингушетия». Согласно данному правовому акту, налоговая ставка для организаций и ИП, которые работают по упрощенной системе налогообложения и выбрали для налогообложения «доходы», снижается налоговая ставка. Как указал руководитель субъекта, эта мера в существенной степени способствует уменьшению размера налогов, которые должны выплачивать предприниматели, и это повышает выгоду ведения бизнеса «в открытую» — работать «по-белому» стало целесообразнее, чем искать способы избежать уплаты налогов.

«Налоговая льгота введена на постоянной основе, т.е., например, через год-два ее отменять не планируется», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Внесенные правки предполагают снижение налоговой ставки с 6% до 2% и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Таким образом, с доходов, полученных в 2023 году и далее, предприниматели будут платить втрое меньше, чем раньше.