Москва, 27 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В МИД РФ посоветовали новому послу США в России Линн Трейси не повторять ошибок одного из её предшественников и не становиться на путь русофобии. Об этом сообщила в ходе брифинга 27 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Евгений Одиноков/РИА Новости Посольство США в Москве

«Мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола», — заявила дипломат.

Как напомнила Захарова, то, что он попытался вмешиваться во внутренние дела России, «мгновенно превратило этого персонажа в изгоя». Представитель МИД России порекомендовала бы новому послу США в Москве не «идти по этому ошибочному пути».

Напомним, Майкл Макфол занимал пост посла США в России с января 2012 года по февраль 2014 года. Его деятельность на этом посту неоднократно вызывала критику в российском МИД. В оценке его высказываний по поводу внутриполитической жизни России, в частности, говорилось, что они «выходят далеко за грань дипломатического этикета», «представляют собой преднамеренное искажение ряда аспектов российско-американского диалога».