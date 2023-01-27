Донецк, 27 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, пытавшуюся зайти в тыл позиций российских военных. Об этом в беседе с РИА Новости 27 января сообщил десантник-оператор БПЛА.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Обнаружена диверсионно-разведывательная группы в количестве пяти человек. Был произведен огонь по противнику, при помощи огня АГС цель была уничтожена», — сообщил собеседник агентства.

Также неназванный десантник отметил, что использование беспилотных летательных аппаратов сводит к минимуму потери личного состава.

Ранее в пресс-службе Госпогранкомитета Республики Беларусь сообщалось, что в Белоруссии задержали второй за неделю БПЛА на границе с Литвой.