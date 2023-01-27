Вашингтон, 27 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Политики Соединённых Штатов боятся того, что посылаемая Вашингтоном Киеву помощь финансового характера может быть разворована из-за коррупции на Украине. Об этом 27 января говорится в статье обозревателей Майкла Кроули и Эдварда Вонга для газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По словам журналистов, чиновники из США с самого начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ наблюдали за поступлением денег режиму Киева, так как заняли историю политической коррупции на Украине и боялись, что эти денежные средства могут быть разворованы для личных целей.

Также обозреватели уточнили, что, несмотря на недавние антикоррупционные действия Владимира Зеленского, далеко не все в Вашингтоне разделяют оптимистический взгляд в вопросе отправления денег киевскому режиму.

«Американские чиновники опасаются, что гуманитарная помощь, и особенно прямая финансовая помощь, в большей степени подвержена риску растраты или хищения», — говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что многие американские политики, и в первую очередь представители Республиканской партии США, теперь требуют, чтобы вся направляемая Украине помощь была проверена и учтена.

Помимо того, обозреватели утверждают, что некоторых чиновников из стран Запада сильно беспокоит то, что сумму, которые в будущем могут быть направлены на восстановление украинской территории после окончания конфликта, также могут быть использованы для других целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы Киев вышел из конфликта и прекратил боевые действия, достаточно простого указания из Вашингтона.