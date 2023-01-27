Москва, 27 января, 2023, 16:06 — ИА Регнум. С учетом того, что у многих политиков США в настоящее время зашкаливает русофобия, у нового посла Вашингтона в Москве Линн Трейси практически нет свободы для манёвров. Это понимают в России и все же надеются, что она не повторит ошибок одного из своих предшественников — экс-посла США в России Майкла Макфола. Такое мнение высказала в ходе брифинга 27 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«У нового американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию, практически нет свободы маневра, это мы тоже понимаем», — заявила дипломат.

Захарова также посоветовала новому послу США «не наступать на старые грабли» и «не скатываться до менторских замашек».

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2022 года в США была утверждена на должность посла в России Линн Трейси. В американском диппредставительстве в РФ 26 января сообщили о её прибытии в Москву. На следующей неделе состоится её встреча в МИД РФ.