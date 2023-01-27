Луганск, 27 января, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в пятницу, 27 января, заявил, что переход ЛНР на московское время свидетельствует о бесповоротности воссоединения региона с Российской Федерацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремлёвские куранты на Спасской башне

«Теперь это будет нормативно закреплено на федеральном уровне. Символическое событие, отражающее бесповоротность и окончательность воссоединения Луганщины с исторической Родиной», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Пасечника.

Также временно исполняющий обязанности главы ЛНР добавил, что перевод новых субъектов России на московское время ускорит интеграцию ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России.

Напомним, что о переводе новых регионов на московское время сообщили в пятницу в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.