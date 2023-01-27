Брюссель, 27 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика, воспользовавшись своими хорошими отношениями с Россией, может оказать содействие в урегулировании конфликта на территории Украины. Об этом 27 января во время своего визита в эту страну заявил верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

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Он подчеркнул, что Евросоюз считает Южную Африку важным партнёром в сохранении основанного на верховенстве закона международного правопорядка.

«Поэтому я очень надеюсь, что ЮАР, наш стратегический партнёр, использует свои хорошие отношения с Россией и роль, которую страна играет в группе БРИКС, чтобы убедить Россию остановить войну», ― сказал глава дипломатии ЕС.

При этом Боррель добавил, что «ЕС не просит Южную Африку выбирать чью-либо сторону, просто просит страны по всему миру придерживаться Устава ООН».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости продолжать вооружать Украину. Он напомнил, что Россия привыкла бороться до конца, даже проигрывая войны, и «было бы абсурдно думать, что она проиграла войну» сейчас.

Также Боррель заявлял, что увидел «неискренность» в попытках Москвы провести мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, диалог по этому вопросу якобы прервался из-за «твёрдого желания российской стороны продолжать военные действия».