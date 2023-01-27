Москва, 27 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Нидерланды решили переформировать историческую правду в очередной раз. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на действия нидерландской стороны, которая не разрешила российским дипломатам участвовать в церемонии памяти жертв Холокоста в Амстердаме.

Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press Мемориал памяти жертв Холокоста в Амстердаме

«К сожалению, государство, которое стало передовиком по антироссийским и антиисторическим инновациям, решило переформировать историческую правду в очередной раз», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга.

По её словам, Гаага решила оказать давление на организаторов мероприятия, чтобы те отозвали направленное ранее российским дипломатам приглашение. Аналогично было отозвано приглашение российскому посольству от Гаагского еврейского культурного центра.

«Ну, что вы еще придумаете? Что это не Красная армия Освенцим освобождала?» — задается вопросом Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство в Нидерландах выразило глубокое сожаление в связи с решением нидерландской стороны воспрепятствовать участию представителей посольства в ежегодной церемонии в память о жертвах Холокоста.