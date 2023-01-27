Вашингтон, 27 января, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Выводом из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» довольны в американском руководстве, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате, сообщает The Independent.

Rod Lamkey/CNP/Global Look Press Виктория Нуланд

По её словам, вся администрация США «вполне удовлетворена» тем, что «Северный поток» «превратился в груду металла на дне морском».

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Напомним, диверсия на СП и СП-2 произошла в ночь на 26 сентября 2022 г. в исключительной экономической зоне Дании. Сначала были выявлены утечки на трубопроводах сразу в трёх местах, а затем ещё одна. Вблизи повреждений сейсмологами зафиксирован ряд мощных взрывов.