Москва, 27 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Североатлантический альянс якобы не является стороной конфликта на Украине, является «преступным лицемерием». С таким заявлением выступила 27 января на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Удивительно, как одни и те же люди серьёзно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолёты. А танки поставлять можно?» — сказала Захарова.

Она отметила, что для управления танками требуются экипажи, а для ремонта — специальные бригады. Представитель МИД РФ подчеркнула, что ВСУ ранее никогда не использовали подобную технику.

Напомним, ранее представители стран — участниц НАТО в ходе восьмого заседания «группы по оборонному содействию Украине» на базе в Рамштайне приняли решение наращивать поставки тяжёлого вооружения киевскому режиму. Кроме того, лидеры Польши, Франции, Великобритании, Германии, США и Канады объявили, что начнут поставлять танки на Украину.