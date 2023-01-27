Москва, 27 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. В пятницу, 27 января, в возрасте 73 лет скончался Заслуженный мастер спорта СССР и самбист Александр Пушница. Об этом агентству ТАСС сообщили в Федерации самбо и дзюдо Омской области.

Сергей Гунеев/РИА Новости Чемпион мира и Европы, шестикратный чемпион СССР самбист Александр Пушница проводит болевой прием

«Александр Пушница умер на 74-м году жизни», — сообщили агентству. Уточняется, что причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание.

Стоит отметить, что Александр Пушница является самым титулованным советским самбистом в истории. Уроженец Новосибирской области девять раз становился чемпионом СССР, трижды — победителем Спартакиады народов СССР, дважды — чемпионом Евро, трижды — чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что из-за онкологического заболевания в возрасте 57 лет скончался американский музыкант и перец Бернард Грин, выступавший под псевдонимом «B. G., The Prince of Rap».