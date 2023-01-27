Москва, 27 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси может в скором времени прибыть в Москву. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Его визит в Россию вызван необходимостью обсуждения дальнейшего взаимодействия, заявила в ходе брифинга 27 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Константин Михальчевский/РИА Новости Рафаэль Гросси

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, Россия «поддерживает важный для обеих сторон диалог с гендиректором МАГАТЭ господином Гросси <…> в том числе по вопросам эксплуатации ЗАЭС, а также созданию зоны защиты физической и ядерной безопасности этой станции».

Напомним, о своих планах совершить поездку в Россию для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью, опубликованном 25 января газетой Politico.

По словам Гросси, в настоящее время много говорится «о более масштабных манёврах и действиях ранней весной или поздней зимой». Все это заставляет его предполагать возрастающую угрозу для ЗАЭС и увеличение «вероятности ядерной аварии».