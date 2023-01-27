Брюссель, 27 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Антироссийские экономические санкции продлены Европейским союзом ещё на полгода, сообщается в заявлении, опубликованном 27 января Советом ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Введённые из-за ситуации на Украине «ограничительные меры, затрагивающие определённые сектора экономики России», продлены Брюсселем до 31 июля 2023 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 25 января, постпреды стран ― членов Евросоюза согласовали очередное продление антироссийских экономических санкций.

В предыдущий раз аналогичное решение Совет ЕС принял в конце июля 2022 г., продлив антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, до 31 января 2023 г.