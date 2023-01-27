Москва, 27 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Арестованный в Латвии журналист Марат Касем должен быть освобождён, и Москву не устроит никакой другой вариант развития событий. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нина Зотина/РИА Новости Марат Касем

«Мы предпринимаем все усилия, как это делаем всегда в отношении российских граждан, которые попадают в аналогичные ситуации, по вызволению журналиста из латышских застенков», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Она заявила, что обвинения в отношении Касема «сфабрикованы». По мнению Захаровой, Рига таким образом мстит и сводит счёты с журналистом, который не стал предавать свои убеждения.

Напомним, шеф-редактора «Sputnik-Литва» Касема задержали в конце 2022 года, когда он прибыл по личным обстоятельствам в Ригу. Он является латвийским гражданином, но последние несколько лет жил в России.