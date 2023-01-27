Тверь, 27 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Вопросы лечения тверских военнослужащих, пострадавших в ДТП в Белгородской области, взял под контроль губернатор Верхневолжья Игорь Руденя. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в Белгородской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники. Среди пострадавших в аварии — четверо военнослужащих из Тверской области. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь в госпитале в Белгороде.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, губернатор Игорь Руденя поручил региональному минздраву находиться на постоянной связи со специалистами, задействованными в лечении жителей Верхневолжья, а при необходимости — оказывать коллегам помощь и содействие.