Лондон, 27 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Миллиардер, родившийся в Москве и в 2016 году ставший гражданином Великобритании, возглавил список крупнейших налогоплательщиков Sunday Times за 2022 год. За 12 месяц основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко внёс в казну Соединённого Королевства в виде налогов 487 миллионов фунтов (602,8 миллиона долларов, сообщает 27 января газета Times.

Алекс Макнотон/РИА Новости Лондон

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Герко сместил с первого места основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (569,6 миллиона долларов) и её семью. На третьем месте оказался Стивен Рубин (485,7 миллиона долларов) — совладелец и глава Pentland Group, специализирующейся на производстве спортивных товаров.

Также в ежегодный список 100 крупнейших налогоплательщиков Британии вошли британский певец Стинг (52-е место), заплативший 25 млн фунтов в виде налогов в 2022 году, и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (81-я строчка), которая передала казне королевства 15 миллионов фунтов.

В общей сложности сто крупнейших налогоплательщиков Великобритании передали казне около 5,2 млрд фунтов стерлингов, причём свыше 2,3 миллиарда было уплачено лицами, входящими только в первую десятку списка.

Отмечается, что исследование опубликовано после непростого года для казначейства Великобритании, когда выяснилось, что налоговая служба не смогла собрать 42 миллиарда фунтов стерлингов, а налоговые инспекторы пригрозили объявить забастовку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой на работу налоговиков Великобритании обрушилась председатель комитета парламента Соединённого Королевства Меган Хиллиер. Так, согласно отчёту, британская казна недополучила в 2021–2022 годах почти £42 млрд ($51,2 млрд) из-за недостаточно хорошей работы управления по налогам и таможенным пошлинам (HMRC).