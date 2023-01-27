Вашингтон, 27 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены использовать западные танки для наступления на Мариуполь и Мелитополь, пишет Politico.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь

Со слов экс-командующего американскими сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, ВСУ постараются перерезать России сухопутный мост с Крымом.

В частности, отмечается, что ВСУ станут использовать предоставленные Западом танки Leopard для наступления в юго-восточном направлении.

Ранее газета Le Monde сообщила, что во французских военных кругах считают, что поставки Киеву танков Leclerc являются «столь же прочными, сколько и хрупкими».

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