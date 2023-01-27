Москва, 27 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Роскомнадзор за распространение фейков заблокировал сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР). На данных ресурсах публиковались недостоверная информация и дискредитирующие Вооруженные силы России материалы. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Роскомнадзор

Как отмечено в сообщении ведомства, блокировка сайтов ЦРУ и ФБР была произведена на основании Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данные ресурсы действовали в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в России.

«Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины было выявлено и заблокировано более 3,5 тысячи сайтов и страниц в соцсетях, распространявших заведомо ложную информацию о спецоперации. Об этом в декабре 2022 года было сказано в докладе по подведению итогов работы в 2022 году Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

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