Москва, 27 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Поражение живой силе и военной технике ВСУ нанесено за сутки в 102 районах зоны проведения СВО, сообщил 27 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Вертолет КА-52 в зоне проведения СВО

Поражение нанесли ракетные войска, оперативно-тактическая авиация, артиллерия российских войск. Поражены 79 подразделений ВСУ на огневых позициях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, российские войска продвинулись в ходе наступления в районе Угледара в ДНР.

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