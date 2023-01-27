Москва, 27 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Любой народ должен уметь находить способы быть благодарным тем, кто смог спасти его от уничтожения. Об этом 27 января заявил главный раввин России Берл Лазар по окончании церемонии к Международному дню памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности.

Светлана Шевченко/РИА Новости Берл Лазар

«Это не первый раз, к сожалению, когда Россия не приглашается в Освенцим. Для нас это унижение точно, потому что мы прекрасно знаем и помним роль Красной армии в освобождении Освенцима, победы над нацизмом», — приводит его слова ТАСС.

При этом Лазар подчеркнул, что любому народу нужно уметь находить способы в первую очередь быть благодарным тем, кто смог спасти его от уничтожения, уточнив, что для еврейского народа в период Второй мировой войны решающей была роль России, СССР.

«Эти политические игры не имеют места точно в День [памяти жертв] Холокоста», — заключил главный раввин России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что происходящие в настоящее время на территории Украины преступления неонацистов против мирных граждан — этнические чистки и карательные акции — свидетельствуют о том, что уроки истории забыты.