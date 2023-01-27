Баку, 27 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Баку расценивает нападение на посольство Азербайджана в Иране как «теракт» и требует привлечь к ответственности всех, кто к этому причастен. Это заявление азербайджанского МИД было опубликовано 27 января пресс-службой министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Настоятельно требуем, чтобы лица, совершившие упомянутый теракт со стороны Ирана, а также заказчики этого кровавого акта были как можно скорее установлены и наказаны самым суровым образом», — говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана добавили, что Баку будет использовать все ресурсы, которые предусмотрены международными механизмами, чтобы содействовать установлению всех виновных и исполнению соответствующего наказания для них.

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Стоит отметить, согласно предварительным данным полиции Ирана, напавший на посольство Азербайджана действовал из личных побуждений из-за семейного конфликта.