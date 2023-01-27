Москва, 27 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Советская и российская актриса Татьяна Кравченко назвала Анну Кошмал (обе получили широкую известность благодаря ролям в сериале «Сваты») своим личным врагом после нелестных слов украинской киноактрисы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Советская и российская актриса Татьяна Кравченко

«Не знаю, откуда у нее это все, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. <…> Она теперь мой личный враг, получается», — сказала Кравченко в эфире телеканала «Россия 1» 27 января.

Также 69-летняя актриса, работавшая ранее с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, предположила, что власть негативно на него повлияла: «Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали… Может, это оттого, что он президентом стал?»

Ранее сообщалось, что народный артист России Дмитрий Назаров лишен главной роли в фильме «12 стульев» из-за критики специальной военной операции.