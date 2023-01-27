Москва, 27 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с внутренней повесткой и внешними границами континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, обсудил 27 января в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции)

«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», — сказал он.

Также глава Российского государства предложил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой выступить по первому из названных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января стало известно, что бюджетные инвестиции на строительство двух новых атомных ледоколов на сумму более 70 млрд рублей одобрило правительство РФ.