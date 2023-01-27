Донецк, 27 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Общие потери ВСУ за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях назвал на брифинге 27 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили на двух указанных направлениях до 65 боевиков. Также уничтожены танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и три автомобиля.

Кроме того, российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.